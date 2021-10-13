Agnes Tirop evinde ölü bulundu!

İki kez Dünya Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan ve iki yıl önceki olimpiyatta 5 bin metreyi dördüncü tamamlayan Agnes Tirop, 25 yaşındaydı.

Iten şehrindeki evinde ölü bulunan Tirop için polis soruşturması devam ediyor.

Kenya Atletizm Federasyonu konuyla ilgili olarak "Bu öğleden sonra Dünya 10 bin metrenin bronz madalyalı ismi Agnes Tirop'un zamansız ölümünü büyük bir üzüntüylü öğrendik. Ölüm nedeninin açığa çıkması için çalışmalar sürüyor. Kenya, uluslararası seviyeye hızlı bir şekilde çıkan bir mücevherini kaybetti" açıklamasını yaptı.

Tirop, Ağustos ayındaki Olimpik Oyunları 5 bin metrede Etiyopyalı Guadaf Tsegay'den sadece 0.75 salise sonra finişe ulaşmış ve bronz madalyayı kıl payı kaçırmıştı. 2017 ve 2019 Dünya Atletizm Şampiyonaları'nda 10 bin metrede bronz madalya kazanan Tirop, uzun mesafelerde de adından söz ettirdi.

10 BİN METRE REKORUNUN SAHİBİ



Agnes Tirop, Eylül ayında Almanya'daki 10 kilometredeki yol yarışını 30 dakika ve bir saniyede koşarken; 2002'deki dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

2011'de yarış kariyerine gençlerde başlayan Tirop, o yıl düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nda 5 bin metrede iki bronz madalya kazanmıştı. Dört yıl sonra ise Çin'deki Dünya Kros Şampiyonası'nda birincilik elde etti ve bu organizasyonu kazanan en genç ikinci sporcu unvanını elde etmişti.