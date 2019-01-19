U23 Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'den 4 madalya
Akdeniz U23 Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye 4 gümüş madalya kazadı.
22 ülkenin katılımıyla Fransa'nın Miramas kentinde gerçekleştirilen Akdeniz U23 Salon Atletizm Şampiyonası'na 13 atletle katılan Türkiye, organizasyondan dört gümüş madalya çıkardı.
60 metrede Mizgin Ay, yüksek atlamada Merve Menekşe, gülle atmada Aysel Yılmaz ve Alperen Karahan şampiyonayı ikinci sırada tamamladı.
Gülle atma erkeklerde yarışan Alperen Karahan, 17.69'luk derecesiyle müsabakayı Yunan Mouzenidis'in ardından ikinci olarak oldu. Kadınlar Gülle Atma'da Aysel Yılmaz 14.07 ile ikinciliği alırken, 60 metre finalinde Mizgin Ay en iyi ikinci derecesi olan 7.44 ile kürsüye çıktı. Yüksek'te Merve Menekşe 1.76 atlarken, Fransız Elise Le Dieu De Ville'in ardından mücadeleyi 2'nci sırada tamamladı.
- 19.1.2019 23:38
-
Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
-
Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
-
Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
U23 Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'den 4 madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.