U23 Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'den 4 madalya
19 Ocak 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

U23 'nda 'den 4 madalya

U23 Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'den 4 madalya

U23 'nda 4 gümüş madalya kazadı.

22 ülkenin katılımıyla Fransa'nın Miramas kentinde gerçekleştirilen U23 'na 13 atletle katılan , organizasyondan dört gümüş madalya çıkardı.

60 metrede , yüksek atlamada , gülle atmada ve şampiyonayı ikinci sırada tamamladı.
Gülle atma erkeklerde yarışan Alperen Karahan, 17.69'luk derecesiyle müsabakayı Yunan Mouzenidis'in ardından ikinci olarak oldu. Kadınlar Gülle Atma'da Aysel Yılmaz 14.07 ile ikinciliği alırken, 60 metre finalinde Mizgin Ay en iyi ikinci derecesi olan 7.44 ile kürsüye çıktı. Yüksek'te Merve Menekşe 1.76 atlarken, Fransız Elise Le Dieu De Ville'in ardından mücadeleyi 2'nci sırada tamamladı.

  1. 19.1.2019 23:38
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

U23 Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'den 4 madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN