Kadıköy’de puan alacağız

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, bugün deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçı için umut dağıttı. Perçin, "Bizler maça hazırız. Antalyaspor olarak, Antalya şehri hazır. İyi bir sonuç almaya geliyoruz. İyi bir sonuçla çıkacağımızı tahmin ediyoruz. Enerjimiz tam, bir sıkıntı gözükmüyor. Puan veya puanlar alacağımızı tahmin ediyorum" dedi.
