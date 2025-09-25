Antalya zorlu virajda

Antalyaspor, Süper Lig'in ilk 6 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 10 puan topladı. Önündeki zorlu fikstürde F.Bahçe, Rize, G.Antep FK, Başakşehir, Eyüp ve Beşiktaş ile karşılaşacak olan takımın performansı, konumunu doğrudan etkileyecek.
Antalyaspor, Süper Lig'in ilk 6 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 10 puan topladı. Önündeki zorlu fikstürde F.Bahçe, Rize, G.Antep FK, Başakşehir, Eyüp ve Beşiktaş ile karşılaşacak olan takımın performansı, konumunu doğrudan etkileyecek.