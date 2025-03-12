Emre Belözoğlu'nun acı günü!

Onvo Antalyaspor, teknik direktörleri Emre Belözoğlu'nun anneannesi Vesile Bahçekapılı'nın vefat ettiğini açıkladı.

Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 'Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu'nun kıymetli anneannesi Vesile Bahçekapılı'nın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve değerli hocamıza başsağlığı dileriz.' ifadeleri yer aldı.