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Haberler Antalyaspor İmkansız değil

İmkansız değil

Emre Belözoğlu, “Karşımızda çok güçlü bir takım var ama elimizden gelen mücadeleyi Kadıköy’de vermeye çalışacağız... Hikaye başladı, inşallah iyi bitecek” diye konuştu

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 06:50
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İmkansız değil

Şampiyonluk yarışındaki F.Bahçe'ye yarın konuk olacak Antalyaspor, güçlü rakibi karşısında sürpriz sonuç peşinde olacak. Zorlu bir maça çıkacaklarını vurgulayan teknik direktör Emre Belözoğlu, "Her ortamın zorluğu var ama Kadıköy'ün zorluğu biraz daha farklıdır. Rahatlamak için puanlara, puana ihtiyacımız var. Geldiğimizden beri 6 maçta 9 puan topladık. Yine bu ortalamayı yakalamak istiyoruz. Karşımızda çok güçlü bir takım var ama biz de elimizden gelen mücadeleyi Kadıköy'de vermeye çalışacağız" diye konuştu.

36 PUANIN HEPSİNE TALİBİZ

Geniş bir kadroya sahip olmadıklarını, savunmayı biraz daha önemsediklerini belirten Belözoğlu, "Bu ligde çok iyi defans yapmanız gerekiyor. Açıkçası birazcık önceliğimizi savunmaya verdik. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Rakibin kaybetmesi bizi motive eder, kazanması birazcık etkiler. 36 puan var. 36 puanın her bir zerresine talip bir şekilde mücadele edeceğiz. Ondan sonra hep beraber sonucu göreceğiz. İyi biteceğini düşünüyorum. Hikaye başladı, inşallah iyi bitecek" değerlendirmesinde bulundu.

ZORLU BİR FİKSÜTÜRE GİRİYORUZ

"Biz kupada Beşiktaş ile oynadık. Pazar inşallah Fenerbahçe ile oynayacağız. Ondan 13-14 gün sonra da Galatasaray'la oynayacağız. İçeride Kasımpaşa maçıyla beraber zorlu bir fikstürün aslında başlangıcını yaptık. Çok iyi hazırlanmamız gerekiyor."

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