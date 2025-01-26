Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Beşiktaş'ın oynadığı oyun...

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalan Onvo Antalyaspor'da Emre Belözoğlu, maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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"Biz aslında dersimize 1 hafta çalışma vakti bulduk. Beşiktaş'ın özellikle çarşamba gecesi oynadığı oyun çok etkileyiciydi. Çok kısa sürede bir teknik adamın dokunuşlarını net görebileceğiniz bir oyun vardı sahada. Bugün Beşiktaş'ın oyununun ortaya çıkmamasındaki en büyük faktör bence benim oyuncularımın bu oyuna karşılık planını çok iyi uygulamaları oldu"