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Haberler Antalyaspor Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Beşiktaş'ın oynadığı oyun...

Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Beşiktaş'ın oynadığı oyun...

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayan Onvo Antalyaspor'da Emre Belözoğlu, maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 19:24
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Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Beşiktaş'ın oynadığı oyun...

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalan Onvo Antalyaspor'da Emre Belözoğlu, maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE O İFADELER...

"Biz aslında dersimize 1 hafta çalışma vakti bulduk. Beşiktaş'ın özellikle çarşamba gecesi oynadığı oyun çok etkileyiciydi. Çok kısa sürede bir teknik adamın dokunuşlarını net görebileceğiniz bir oyun vardı sahada. Bugün Beşiktaş'ın oyununun ortaya çıkmamasındaki en büyük faktör bence benim oyuncularımın bu oyuna karşılık planını çok iyi uygulamaları oldu"

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