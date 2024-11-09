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Haberler Antalyaspor Antalyaspor 3-2 Bodrum FK (MAÇ SONUCU-ÖZET) Alex de Souza, Volkan Demirel'i yıktı!

Antalyaspor 3-2 Bodrum FK (MAÇ SONUCU-ÖZET) Alex de Souza, Volkan Demirel'i yıktı!

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta maçında Antalyaspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 3-2'lik skorla Antalyaspor oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 15:32
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Antalyaspor 3-2 Bodrum FK (MAÇ SONUCU-ÖZET) Alex de Souza, Volkan Demirel'i yıktı!

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 12. hafta müsabakasında Antalyaspor ile Bodrum FK kozlarını paylaştı.

5 golün çıktığı maçta gülen taraf 3-2'lik skorla Antalyaspor oldu. Ev sahibi takımın gollerini 24. dakikada Soner Dikmen, 35. dakikada Adolfo Gaich ve 45+2. dakikada Sam Larsson kaydetti. Bodrum FK'nın sayıları ise 13. dakikada Fredy ve 59. dakikada penaltıdan George Puşcaş'tan geldi.

Bu sonuçla Alex de Souza'lı Antalyaspor 14 puanla 11. sıraya yükseldi. Volkan Demirel'li Bodrum FK ise 11 puanla 15. sırada kaldı.

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