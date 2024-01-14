Haberler Antalyaspor Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'den işgalci İsrail propagandası! Tepkiler çığ gibi...

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'den işgalci İsrail propagandası! Tepkiler çığ gibi...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayan Bitexen Antalyaspor'un golünü atan İsrailli oyuncunun gol sevincinde bileğine yazdığı not ve çizdiği Davut yıldızı taraftarlardan büyük tepki topladı...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 19:06 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 19:43
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Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'den işgalci İsrail propagandası! Tepkiler çığ gibi...

Süper Lig'in 20. haftasında Sergen Yalçın yönetimindeki Antalyaspor sahasında Abdullah Avcı'nın ekibi Trabzonspor'u konuk etti.

1-1 biten mücadelede Antalyaspor'un golünü kaydeden İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'in gol sevinci ise büyük tepki topladı.

Bileğine davut yıldızı çizen Jehezkel gol sonrası kameralara bileğini göstererek İsrail propagandası yaptı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Jehezkel'in bu sevinci sonrası futbolseverler bu davranışın kabul edilemez olduğunu ifade ederek İsrailli oyuncunun Türkiye'den gönderilmesini istedi.

ANTALYASPOR'DAN KADRO DIŞI KARARI

Jehezkel'in gol sevincine gelen tepkiler sonrası Antalyaspor, İsrailli futbolcunun kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Kırmızı beyazlı ekibin resmi X hesabından yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68'inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel'in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir. Saygılarımızla.

Jehezkel, daha önce de ülkemizde Filistin için yapılan saygı duruşu kararına da uymamış ve 1 hafta boyunca geçici olarak kadro dışı kalmıştı.

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