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Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe: Sagiv Jehezkel'in sözleşmesini feshedeceğiz!

Son dakika spor haberi: Bitexen Antalyaspor'da forma giyen Sagiv Jehezkel'in Trabzonspor maçında yaptığı skandal hareket büyük tepki topladı. Kırmızı-beyazlılarda başkan Sinan Boztepe yaptığı açıklamada; "Sagiv Jehezkel'in gol sevincinin fotoğrafını gördüm. Milli değerlerimiz, her şeyin üstündedir. Savunmasını alacağız ve sözleşmesini feshederek yolları ayıracağız." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 20:15 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 20:16
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Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe: Sagiv Jehezkel'in sözleşmesini feshedeceğiz!

Bitexen Antalyaspor, Trabzonspor maçında attığı gol sonrası yaptığı sevinç ile tepki çeken Sagiv Jehezkel'in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68'inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel'in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

"SÖZLEŞMESİNİ FESHEDİP YOLLARIMIZI AYIRACAĞIZ"

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Jehezkel'in sözleşmesini feshedeceklerini duyurdu. Boztepe, "Sagiv Jehezkel'in gol sevincinin fotoğrafını gördüm. Milli değerlerimiz, her şeyin üstündedir. Savunmasını alacağız ve sözleşmesini feshederek yolları ayıracağız." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Akdeniz ekibinin Trabzonspor karşısında tek golünü atan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel skandal bir gol sevinci yaptı. Müsabakanın 68. dakikasında Antalyaspor'un golünü kaydeden Jehezkel, gol sevincinde kolunda bulunan bandajdaki yazıları ekranlara gösterdi.

Sagiv Jehezkel'in İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara değinerek bandajına saldırıların başlangıç tarihi olan 7 Ekim, 100. gün ve İsrail bayrağını simgeleyen işaretleri yazması tepki çekti.

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