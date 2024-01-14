Haberler Antalyaspor Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Jehezkel hakkında adli soruşturma başlatılmıştır!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Jehezkel hakkında adli soruşturma başlatılmıştır!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor - Trabzonspor maçında kaydettiği golden sonra skandal bir harekete imza atan İsrailli oyuncu Jehezkel hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 23:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Jehezkel hakkında adli soruşturma başlatılmıştır!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golden sonra İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

Bugün oynanan Antalyaspor-Trabzonspor Süper Lig müsabakasında attığı golden sonra İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. 100 günü aşkın süredir, çocuk kadın, genç yaşlı demeden Gazze'de soykırım yaparak insanlık suçu işleyen İsrail'in saldırılarını bir kez daha lanetliyorum. Filistinli mazlumların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.

DİĞER
Şarkıcı Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın babalarının izinde! Doğuş: "Dünya starı olacaklarına eminim..."
Son dakika haberleri... MİT'ten Suriye'de operasyon: 23 hedef imha edildi! MSB de duyurdu: 10 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi
F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
Cimbom'dan şampiyonluk hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TFF'den Segiv Jehezkel için açıklama!
Antalyaspor'dan kritik 3 puan!
ATA AÖF SORU VE CEVAPLARI 2024
SON DAKİKA YARIN OKUL VAR MI?
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF'den Segiv Jehezkel için açıklama! TFF'den Segiv Jehezkel için açıklama! 00:03
Terim'li Panathinaikos galibiyeti 90+6'da kaçırdı! Terim'li Panathinaikos galibiyeti 90+6'da kaçırdı! 23:58
Anadolu Efes deplasmanda kazandı! Anadolu Efes deplasmanda kazandı! 23:56
İspanya Süper Kupası Real Madrid'in! İspanya Süper Kupası Real Madrid'in! 23:53
Jehezkel hakkında adli soruşturma başlatıldı! Jehezkel hakkında adli soruşturma başlatıldı! 23:46
G.Saray'dan açıklama geldi! 3 yıldız... G.Saray'dan açıklama geldi! 3 yıldız... 23:37
Daha Eski
Leonardo Bonucci siftah yaptı! Leonardo Bonucci siftah yaptı! 23:04
F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı? F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı? 22:23
Flaş gönderme! 'Rakipler puan kaybı beklerken...' Flaş gönderme! 'Rakipler puan kaybı beklerken...' 22:18
M'gladbach evinde Stuttgart'ı devirdi! M'gladbach evinde Stuttgart'ı devirdi! 21:52
Kartal: Daha farklı kazanabilirdik! Kartal: Daha farklı kazanabilirdik! 21:40
İrfan Can: O hisleri anlatamam! İrfan Can: O hisleri anlatamam! 21:35