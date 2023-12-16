3 bölgeye transfer

Trendyol Süper Lig'de 6 maçtır bileği bükülmeyen Antalyaspor, transfer için kolları sıvadı. Teknik direktör Nuri Şahin'in talep ettiği bölgelere öncelikli olarak takviye yapacak olan Akrepler'de 3 bölge öne çıktı. Kırmızı-beyazlı kurmayların devre arası transfer dön eminde öncelikle kaleye, savunmaya ve orta sahaya transfer düşündüğü öğrenildi.

Helton Leite'nin sezonu kapatması üzerine kaleci transferi için arayışlara başlayan kırmızı-beyazlıların, Brezilyalı eldivenin yerine Almanya'dan kaleci baktığı bildirildi. Stoperde de bu sezon Ömer Toprak ve Veysel Sarı dışında istikrar sağlayabilen bir isim olmadığı için bu pozisyona da transfer yapılması adına harekete geçildiği belirtildi.