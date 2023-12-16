Haberler Antalyaspor 3 bölgeye transfer

3 bölgeye transfer

Antalya, Helton’un yerine öncelikli kale ile defans ve orta saha alacak

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
3 bölgeye transfer

Trendyol Süper Lig'de 6 maçtır bileği bükülmeyen Antalyaspor, transfer için kolları sıvadı. Teknik direktör Nuri Şahin'in talep ettiği bölgelere öncelikli olarak takviye yapacak olan Akrepler'de 3 bölge öne çıktı. Kırmızı-beyazlı kurmayların devre arası transfer dön eminde öncelikle kaleye, savunmaya ve orta sahaya transfer düşündüğü öğrenildi.

Helton Leite'nin sezonu kapatması üzerine kaleci transferi için arayışlara başlayan kırmızı-beyazlıların, Brezilyalı eldivenin yerine Almanya'dan kaleci baktığı bildirildi. Stoperde de bu sezon Ömer Toprak ve Veysel Sarı dışında istikrar sağlayabilen bir isim olmadığı için bu pozisyona da transfer yapılması adına harekete geçildiği belirtildi.

DİĞER
Erkek öğrenci kız öğrenciyi rahatsız edince ortalık karıştı! Veli okulu basıp müdüre saldırdı
Dünyanın en kirli örgütü CHABAB: Siyonistlerin KKTC'deki gizli işgalinin perde arkası ortaya çıktı!
Icardi'yi görenlere şaştı kaldı! İşte o fotoğraf
Yusuf Yazıcı Süper Lig devine! Ocak ayında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Antalyaspor evinde 3 puanı kaptı!
Yenilmezler
METEOROLOJİ, AFAD, AKOM, VALİLİK... İstanbul'a uyarı üstüne uyarı: Dışarı çıkmayın! 16 Aralık hava durumu
Sultangazi'de elektrik ne zaman gelecek? (16 Aralık 2023)
İSTANBUL NAMAZ SAATLERİ 16 ARALIK 2023 | İstanbul GÜNCEL namaz vakitleri ve ezan saatleri
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jeffinho Lyon'a 3 puanı getirdi! Jeffinho Lyon'a 3 puanı getirdi! 00:59
Tottenham'dan kritik 3 puan! Tottenham'dan kritik 3 puan! 00:59
Kenan Yıldız'lı Juventus 1 puana razı oldu! Kenan Yıldız'lı Juventus 1 puana razı oldu! 00:59
Jeffinho Lyon'a 3 puanı getirdi! Jeffinho Lyon'a 3 puanı getirdi! 00:59
Tottenham'dan kritik 3 puan! Tottenham'dan kritik 3 puan! 00:59
Kenan Yıldız'lı Juventus 1 puana razı oldu! Kenan Yıldız'lı Juventus 1 puana razı oldu! 00:56
Daha Eski
Hakemler kararını verdi! Hakemler kararını verdi! 00:37
Icardi'yi görenlere şaştı kaldı! İşte o fotoğraf Icardi'yi görenlere şaştı kaldı! İşte o fotoğraf 00:36
"Galatasaray olarak amacımız Türkiye Kupası'nı kazanmak" "Galatasaray olarak amacımız Türkiye Kupası'nı kazanmak" 00:33
Icardi'yi görenlere şaştı kaldı! İşte o fotoğraf... Icardi'yi görenlere şaştı kaldı! İşte o fotoğraf... 00:30
Hakemler kararını verdi! Hakemler kararını verdi! 00:18
Juve'den Kenan Yıldız kararı! Bonservisi... Juve'den Kenan Yıldız kararı! Bonservisi... 23:55