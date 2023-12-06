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Antalyaspor Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında, evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak olan Bitexen Antalyaspor'da maçın hazırlıkları başladı. İşte detaylar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 16:47
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Antalyaspor Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Kepezspor ile dün oynanan karşılaşmanın ilk 11'inde forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı, diğer oyuncular sahada çalıştı.

Kırmızı-beyazlılar, sağanak altındaki idmanda taktik çalışma gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarına yarın da devam edecek.

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