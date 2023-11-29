Haberler Antalyaspor Antalyaspor Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti

Antalyaspor Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti

Son dakika spor haberleri... Trenyol Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında, Atakaş Hatayspor deplasmanına çıkacak olan Bitexen Antalyaspor'da maçın hazırlıkları devam etti. İşte detaylar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 11:53
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Antalyaspor Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1 Aralık Cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalıştı.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki antrenman, taktik ağırlıklı çalışma ile sona erdi.

Kırmızı-beyazlılar, 30 Kasım Perşembe günü yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Öte yandan kulüpten yapılan açıklamada, Hatayspor maçı için Mersin'e taraftara özel deplasman uçağı kaldırılacağı belirtildi.

Açıklamada, özel uçakla deplasmana gitmek isteyen taraftarların rezervasyon yaptırması istendi.

DİĞER
Ava giderken avlananlar...Türkiye günlerdir bu dolandırıcılık olayını konuşuyor
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalar | CANLI YAYIN | 29 KASIM
Son durumu belli oldu! Sakatlığı...
Kartal'dan sürpriz stoper kararı! İşte F.Bahçe'nin Nordsjaelland maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
En centilmen Şahin
Büyük bir proje
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (29 Kasım Çarşamba)
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2024? İşte toplantıda konuşulacak rakamlar
EMEKLİ MAAŞINDA ZAM HESABI | 2024 emekli zammı netleşiyor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Marsilya - Ajax maçı ne zaman? Marsilya - Ajax maçı ne zaman? 12:19
AEK - Brighton maçı ne zaman? AEK - Brighton maçı ne zaman? 12:09
Fenerbahçe'nin Nordsjaelland kadrosu açıklandı! Fenerbahçe'nin Nordsjaelland kadrosu açıklandı! 12:05
Backa Topola - West Ham United maçı ne zaman? Backa Topola - West Ham United maçı ne zaman? 12:05
Freiburg - Olympiakos maçı ne zaman? Freiburg - Olympiakos maçı ne zaman? 12:02
Antalyaspor'da Hatay mesaisi! Antalyaspor'da Hatay mesaisi! 11:53
Daha Eski
Son durumu belli oldu! Sakatlığı... Son durumu belli oldu! Sakatlığı... 11:42
Kartal'dan sürpriz stoper kararı! İşte F.Bahçe'nin Nordsjaelland maçı 11'i Kartal'dan sürpriz stoper kararı! İşte F.Bahçe'nin Nordsjaelland maçı 11'i 11:37
Devler Ligi'ne Meler damgası! VAR'dan döndü Devler Ligi'ne Meler damgası! VAR'dan döndü 11:29
Alperen Şengün Rockets'ı galibiyete taşıdı! Alperen Şengün Rockets'ı galibiyete taşıdı! 11:17
Nordsjaelland - F.Bahçe maçı ne zaman? Nordsjaelland - F.Bahçe maçı ne zaman? 11:01
Kartal'ın kadro sıkıntısı! Sürpriz yapabilir Kartal'ın kadro sıkıntısı! Sürpriz yapabilir 10:56