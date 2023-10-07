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Akrepler iddialı

Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, “Antalyaspor kiminle maç yaparsa yapsın, hiçbir takım elini kolunu sallaya sallaya puan alamaz...” dedi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
Akrepler iddialı

Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, bugün ağırlayacakları güçlü rakipleri Galatasaray'ı puansız göndermeyi hedeflediklerini söyledi. Başkan Gülel, Galatasaray'ı son olarak 2015-2016 sezonunda 4-2 mağlup etmeyi başardıklarının anımsatılması üzerine, şunları söyledi: Denk bütçeyle iyi bir takım kurduk. Antalyaspor kiminle maç yaparsa yapsın, hiçbir takımın karşımızda elini kolunu sallaya sallaya puan alabileceğini düşünmüyorum. Yarın da bunun bir örneğini yaşayacağız diye ümit ediyorum. İstatistikler, geçmiş dönemler, geçmiş tarihler çok kıymetlidir, hafızadır ama gerçekten biz hiç önemsemiyoruz. Antalyaspor'daki değişim ortada. İnanılmaz bir havamız var. Takım her şeyden önce çok kaliteli oyunculardan oluşuyor. Hepsi çok istekli, çok hırslı. Yırtıcı bir ekip haline geldik.

"DURSUN ÖZBEK'İ AYAKTA ALKIŞLADIK

Başkan Sabri Gülel, Kulüpler Birliği'nde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le yaşananları da anlattı. Gülel, "Dursun Özbek, içeri girdiğinde, tüm üyeler ayağa kalkıp kendisini alkışladık. Türk futbolunun buna ihtiyacı var" dedi.

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