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Akrep’i Buksa uçurdu

İstanbulspor karşısında ilk yarıyı geride kapatan Antalyaspor, Polonyalı forvetinin golleriyle 3 puanı kaptı. Güray Vural da iki asistle yıldızlaştı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 06:50
Akrep’i Buksa uçurdu

Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile Antalyaspor'un mücadelesinde kazanan konuk ekip oldu. Karşılaşmanın ilk yarısını Ethemi'nin 26. Dakikada attığı golle Boğalar önde kapattı. İkinci yarıda ise Antalyaspor'un Polonyalı golcüsü Buksa sahne aldı. Önce 50. dakikada Güray Vural'ın soldan ortasını düzgün vuruşla ağlara yollayan Buksa, 60'ta yine Güray'ın ortasında bu kez kafasıyla topu kaleye yolladı. Kalan sürede başka gol sesi çıkmayınca nefis bir geri dönüşe imza atan Antalyaspor, üst üste 2. galibiyetini alarak puanını 9'a yükseltti.

4 GOLE ULAŞTI

Ligde daha önce Fenerbahçe maçında 2 kez gol sevinci yaşayan Adam Buksa, bir kez daha duble yaptı. 5 maçta 4 gole ulaşan 27 yaşındaki forvetin ayrıca 1 de asisti bulunuyor.

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