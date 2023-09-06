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Mendez bitiyor

Kırmızı-beyazlılar, Sao Paulo’nun orta sahasıyla anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki oyuncu kısa süre içinde imzayı atacak.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
Mendez bitiyor

Uzun süredir orta saha takviyesi yapmak isteyen Antalyaspor, aradığı oyuncuyu Brezilya'da buldu. Kırmızıbeyazlılar, Sao Paulo forması giyen Jhegson Mendez' de mutlu sona yaklaştı. 26 yaşındaki orta saha Antalyaspor'un teklifini kabul etti. Kulübünün de onay vermesi halinde kısa sürede imzalar atılacak. 2025'e kadar kontratı bulunan Ekvadorlu oyuncunun opsiyonuyla kiralanması bekleniyor.

36 KEZ MİLLİ OLDU

Ülkesi Ekvador'da İndependiente del Valle forması giyen Mendez, daha sonra ABD ekibi Orlando City'ye transfer oldu. Buradaki etkili performansının ardından Los Angeles FC'ye imza atan tecrübeli oyuncu, 2023'ün ocak ayında ise Sao Paulo'nun yolunu tuttu. Brezilya ekibinde 23 karşılaşmada görev yaptı. Ekvador Milli Takımı'nda da 36 kez forma giyen Mendez, 2022 Dünya Kupası'nda boy gösterdi.

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