Haberler Antalyaspor 30 yıllık hasret

30 yıllık hasret

Antalyaspor, bugün Konya’da 30 sezon sonra kazanarak seriyi sonlandırmayı hedefliyor hem de dış sahadaki 7 maçlık 3 puan hasretine son vermek istiyor.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 06:50
30 yıllık hasret

Spor Toto Süper Lig'de bugün deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor, hazırlıklarını mutlak galibiyet parolasıyla tamamlayıp, Konya'ya hareket etti ve karşılaşma saatini beklemeye başladı. Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz haftayı 'bay' geçen Akrepler, bu sezon ligde deplasmanda oynadığı maçlarda sadece 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. Kırmızı beyazlılar, 4 maçtır yenilmeyen güçlü rakibi Konyaspor'u mağlup ederek 7 maç sonra dış sahada galip gelmenin planlarını yapıyor. Akdeniz ekibi, bu sezon oynadığı 12 deplasman maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi elde etti. Antalya ekibi, yeşil-beyazlılara karşı deplasmanda en son galibiyetini 1993- 1994 sezonunda 2'nci Lig'de elde etti. Antalyaspor, o sezondan sonra Konya'da oynadığı karşılaşmalarda rakibine karşı galibiyet elde edemedi. Nuri Şahin'in öğrencileri, Konyaspor deplasmanında artık bu kötü seriye son vermek istiyor.

Akrepler'de iki sakat, bir cezalı var

Antalyaspor'da Rus defans oyuncusu Kudryashov ve forvet Mehmedi sakatlığı, stoper Veysel Sarı ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ancak son 3 antrenmana ağrıları nedeniyle katılmayan sol açık Doğukan Sinik'in ise Konya'ya götürülüp götürülmeyeceği son tetkiklerin ardından netlik kazanacak.

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