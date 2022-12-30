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Antalyaspor'da ayrılık yaşanacak! Nuri Şahin'in gözbebeği Luiz Adriano...

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da, önemli bir ayrılık yaşanabilir. Teknik Direktör Nuri Şahin'in tecrübesinden ve oyun disiplininden dolayı övgüyle bahsettiği Luiz Adriano'nun, ülkesine dönebileceği ifade edildi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 12:52
Antalyaspor'da ayrılık yaşanacak! Nuri Şahin'in gözbebeği Luiz Adriano...

Nuri Şahin ile sezona iyi bir giriş yapan Antalyaspor, ilerleyen haftalarda adeta dibi görmüştü. Dünya Kupası arasından 2 yenilgiyle dönen Akdeniz ekibi, küme düşme hattının sadece 1 puan üstünde bulunuyor. Nuri Şahin'in geleceğinin tartışıldığı dönemde Antalyaspor'a bir kötü haber daha geldi.

NURİ ŞAHİN'İ KAHREDEN HABER

Antalyaspor'da Nuri Şahin'in akıbeti tartışılırken takımın yıldızı da ayrılık kararı aldı. Brezilya basınında çıkan haberlere göre Luiz Adriano, Antalyaspor'a veda ediyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız ismin, ocak ayında da ayrılma olasılığı bulunuyor. Nuri Şahin'in konuyla ilgili nasıl bir aksiyon alacağı merak konusu.

TRANSFERİNE SICAK BAKIYOR

Nuri Şahin'in banko isimlerinden olan 35 yaşındaki Brezilyalı, Intercional'e transfer olabilir. Luiz Adriano'nun da transferine sıcak baktığı ve son imzasını Internacional'e atmak istediği haber detayında yer aldı.

Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 14 maçta skor katkısı veremeyen deneyimli futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 2 maçta ise 2 gol, 1 asistlik katkı verdi.

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