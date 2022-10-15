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Antalyaspor taraftarını taşıyan otobüse saldırı!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de oynanan Alanyaspor-Antalyaspor maçı sonrası konuk takımın taraftarlarını taşıyan otobüslere taşlı saldırı yapıldı. 1 kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 07:52
Antalyaspor taraftarını taşıyan otobüse saldırı!

Spor Toto Süper Lig maçı için Alanya'ya gelen Fraport TAV Antalyaspor taraftarlarını taşıyan otobüslere yapılan taşlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından stattan ayrılan taraftarlı taşıyan otobüslere Oba Mahallesi'nde taşlı saldırıda bulunuldu.

Camları kırılan otobüslerdeki bir kişi hafif yaralandı. Yaralan kişi 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Jandarma ve polis ekiplerince otoyol güzergahındaki belirli noktalarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alındı.

Jandarma ve polis ekiplerince alınan güvenlik önlemlerinin ardından taraftar grubunu taşıyan otobüsler, yollarına devam etti.



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