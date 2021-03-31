Antalyasporlu Gökdeniz Bayrakdar'ın 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak

Ümit Milli Takımımızın 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde oynayacağı hazırlık maçları için aday kadroya davet edilen Antalyaspor'un genç oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar, Sırbistan ile Alanya'da oynanan karşılaşmanın 35'inci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

AMELİYAT OLDU

Köprücük kemiğinde kırık tespit edilen 19 yaşındaki oyuncu, ameliyat oldu.

Genç futbolcunun kaç hafta sahalardan uzak kalacağı yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

4-6 HAFTA SONRA SAHAYA DÖNECEK

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada Gökdeniz'in 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Gökdeniz Bayrakdar, klavikula fraktürü nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Sağlık durumu iyi olan futbolcumuzun 4-6 hafta arasında sahalara dönmesi beklenmektedir..." ifadeleri kullanıldı.