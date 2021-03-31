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Antalyasporlu 'ın 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak

ile oynadığı hazırlık maçında köprücük kemiği kırılan , operasyon geçirdi. 'dan yapılan açıklamada genç futbolcunun 4 ila 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 18:33
Antalyasporlu Gökdeniz Bayrakdar'ın 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak

2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde oynayacağı hazırlık maçları için aday kadroya davet edilen 'un genç oyuncusu , ile 'da oynanan karşılaşmanın 35'inci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

AMELİYAT OLDU

Köprücük kemiğinde kırık tespit edilen 19 yaşındaki oyuncu, ameliyat oldu.

Genç futbolcunun kaç hafta sahalardan uzak kalacağı yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

4-6 HAFTA SONRA SAHAYA DÖNECEK

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada Gökdeniz'in 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Gökdeniz Bayrakdar, fraktürü nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Sağlık durumu iyi olan futbolcumuzun 4-6 hafta arasında sahalara dönmesi beklenmektedir..." ifadeleri kullanıldı.

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