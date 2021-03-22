Antalya kasırgası

Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanya'yı eleyip finale yükselen Antalyaspor, ligde 8 maç aradan sonra kazandı. Erzurum'u konuk eden Akrepler, 39'da geri düştü. Novikovas ile paslaştıktan sonra ceza sahasına giren Aatıf bekletmeden vurdu, top Ferhat'ın müdahalesine rağmen gol oldu: 0-1.

İKİNCİ YARI DÖNDÜ

54'te Antalya beraberliği yakaladı. Fredy, uygun pozisyonda sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1. 65'te Gökdeniz Bayrakdar, kalecinin de öne çıkmasını fırsat bilerek topu aşırtmayı yaptı: 2-1. 70'te Bünyamin Balcı'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti: 3-1. Antalya maçı kazandı.

HEDEF AVRUPA

Antalya Başkanı Mustafa Yılmaz, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Yılmaz, "Ligde çıkabileceğimiz en yüksek sırayı hedefliyoruz. Büyük hedef kupa. Kupayı alıp Avrupa'ya gitmeliyiz" dedi.

KALİTELİ BİR FUTBOL OYNADIK

Antalya hocası Ersun Yanal, " İkinci yarıda ise kalitesi yüksek bir futbol ortaya koyduk. Ümit Milli Takım oyuncuları Bünyamin ve Gökdeniz güzel oyunlarını iki golle taçlandırdılar. Daha fazla gelişeceğiz" diye konuştu.

ERZURUM'DA BAKKAL GİTTİ

Erzurumspor, 3-1'lik yenilginin ardından teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı. Takımın başında çıktığı 17 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan Bakkal'a profesyonel kariyerinde başarılar dilendi.