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Antalya kasırgası

Kupa Fatihi Antalyaspor, geri düştüğü maçı 16 dakika içinde bulduğu gollere kazandı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 23:30 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Antalya kasırgası

'nda Alanya'yı eleyip finale yükselen Antalyaspor, ligde 8 maç aradan sonra kazandı. Erzurum'u konuk eden Akrepler, 39'da geri düştü. Novikovas ile paslaştıktan sonra ceza sahasına giren Aatıf bekletmeden vurdu, top Ferhat'ın müdahalesine rağmen gol oldu: 0-1.

İKİNCİ YARI DÖNDÜ
54'te Antalya beraberliği yakaladı. Fredy, uygun pozisyonda sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1. 65'te , kalecinin de öne çıkmasını fırsat bilerek topu aşırtmayı yaptı: 2-1. 70'te 'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti: 3-1. Antalya maçı kazandı.

HEDEF AVRUPA
Antalya Başkanı , galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Yılmaz, "Ligde çıkabileceğimiz en yüksek sırayı hedefliyoruz. Büyük hedef kupa. Kupayı alıp Avrupa'ya gitmeliyiz" dedi.

KALİTELİ BİR FUTBOL OYNADIK
Antalya hocası , " İkinci yarıda ise kalitesi yüksek bir futbol ortaya koyduk. oyuncuları Bünyamin ve Gökdeniz güzel oyunlarını iki golle taçlandırdılar. Daha fazla gelişeceğiz" diye konuştu.

ERZURUM'DA BAKKAL GİTTİ
Erzurumspor, 3-1'lik yenilginin ardından teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı. Takımın başında çıktığı 17 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan Bakkal'a profesyonel kariyerinde başarılar dilendi.

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