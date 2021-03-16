Hedef şampiyonluk

DERBİYE TAM KADRO
Akdeniz temsilcisinin Basın Sözcüsü Aziz Çetin, 13 maçlık yenilmezlik serilerinin Alanya deplasmanında sona erdiğini hatırlatırken, kupada hem geçen sezonun hem son lig maçının rövanşını alacaklarını savundu. Çetin, "Alanya bizden daha fazla istedi, daha arzuluydu. Lig ve kupa maçları her zaman farklı olur. Lig maçında eksikliklerimiz vardı. Kupaya tam kadro çıkacağız. Antalyaspor'un hedefi bu sezon kupayı kazanmak. Onun için ilk olarak yarı finaldeki rakibimizi geçmemiz gerekiyor. Turu geçen taraf da inşallah biz olacağız" diye iddialı konuştu.
Antalya, 4. turda Pendik'i 2-0, 5. turda Boluspor'u 1-0, son 16 turunda Bursaspor'u 3-0 ve çeyrek final mücadelesinde de Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.