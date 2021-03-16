Haberler Antalyaspor Hedef şampiyonluk

Hedef şampiyonluk

Alanya ile kupa derbisinde finale çıkma mücadelesi yapacak olan Antalya geçen yıl kapısından döndüğü dev finale bu sefer çıkmak için çok kararlı...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 22:52 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 06:50
Hedef şampiyonluk
'de 13 haftalık yenilmezlik serisini kentin bir diğer takımı Alanyaspor karşısında bırakan, 'da gözler 'na çevrildi. Kırmızı-beyazlılar, ezeli rakibi ile Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında yarın saat 20.45'te yeniden karşılaşacak. Antalyaspor, rakibini bu kez yarı finalde geçerek, tarihinde ikinci kez finale çıkmanın planlarını yapıyor. Geçen yıl yine kupa yarı finalinde birbirlerine rakip olan iki takımın maçlarını 1-0 ve 4-0'lık skorlarla Alanya kazanmıştı.

DERBİYE TAM KADRO
Akdeniz temsilcisinin Basın Sözcüsü , 13 maçlık yenilmezlik serilerinin Alanya deplasmanında sona erdiğini hatırlatırken, kupada hem geçen sezonun hem son lig maçının rövanşını alacaklarını savundu. Çetin, "Alanya bizden daha fazla istedi, daha arzuluydu. Lig ve kupa maçları her zaman farklı olur. Lig maçında eksikliklerimiz vardı. Kupaya tam kadro çıkacağız. Antalyaspor'un hedefi bu sezon kupayı kazanmak. Onun için ilk olarak yarı finaldeki rakibimizi geçmemiz gerekiyor. Turu geçen taraf da inşallah biz olacağız" diye iddialı konuştu.

Antalya, 4. turda Pendik'i 2-0, 5. turda Boluspor'u 1-0, son 16 turunda Bursaspor'u 3-0 ve çeyrek final mücadelesinde de Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

SON DAKİKA