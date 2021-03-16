Haberler Antalyaspor Ersun Yanal ilk galibiyetinin peşinde

ilk galibiyetinin peşinde

'un başarılı teknik direktörü , kariyeri boyunca çalıştırdığı takımlarla 'a karşı oynadığı maçlarda galibiyet yüzü görmedi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 22:54 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 06:50
Ersun Yanal ilk galibiyetinin peşinde
'un başarılı teknik direktörü , kariyeri boyunca çalıştırdığı takımlarla 'a karşı oynadığı maçlarda galibiyet yüzü görmedi. 59 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Alanyaspor'a karşı 9 maça çıktı. 9 maçta 2 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti. Yanal, kariyeri boyunca yenemediği ezeli rakipleri karşısında şanssızlığını kırmayı hedefliyor.


Antalyaspor, tarihindeki ilk Türkiye Kupası finalini 1999-2000 sezonunda Galatasaray'a karşı oynadı. Mücadelenin normal süresi 2-2 sona ermesine rağmen kırmızı beyazlı takım, uzatma dakikalarında yediği gollerle Galatasaray'a 5-3 kaybederek kupayı kazanma şansını yitirmişti.
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