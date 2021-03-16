Antalyaspor, tarihindeki ilk Türkiye Kupası finalini 1999-2000 sezonunda Galatasaray'a karşı oynadı. Mücadelenin normal süresi 2-2 sona ermesine rağmen kırmızı beyazlı takım, uzatma dakikalarında yediği gollerle Galatasaray'a 5-3 kaybederek kupayı kazanma şansını yitirmişti.
Ersun Yanal ilk galibiyetinin peşinde
Antalyaspor'un başarılı teknik direktörü Ersun Yanal, kariyeri boyunca çalıştırdığı takımlarla Alanyaspor'a karşı oynadığı maçlarda galibiyet yüzü görmedi.
Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 22:54 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 06:50
Antalyaspor, tarihindeki ilk Türkiye Kupası finalini 1999-2000 sezonunda Galatasaray'a karşı oynadı. Mücadelenin normal süresi 2-2 sona ermesine rağmen kırmızı beyazlı takım, uzatma dakikalarında yediği gollerle Galatasaray'a 5-3 kaybederek kupayı kazanma şansını yitirmişti.