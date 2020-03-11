Poldi coşturuyor

Devre arasında en etkili transferi yapan takım olarak dikkat çeken Antalyaspor, bunu puan tablosuna da yansıtmayı başardı. Özellikle G.Saraylı eski golcü Podolski'nin transferiyle ses getiren Akdeniz ekibi, Alman yıldızıyla coştu. G.Birliği deplasmanında Poldi'nin golüyle 1 puanı kapan kırmızı-beyazlılar, yenilmezlik serisini 7'ye yükseltti. Podolski de oynadığı 5 maçta 2 gol, 2 asistle 5 puan kazandırdı.

SIRA SİVASSPOR'DA

Şampiyonluk yarışı yapan Sivasspor'u konuk edecek Antalyaspor, güçlü rakibi karşısında da yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Süper Lig'de son 7 haftadır bileği bükülmeyen bir Antalyaspor var. Bu hafta Sivasspor ile sahamızda karşılaşacağız. Bu kritik karşılaşmayı da kaybetmeyip, yakaladığımız yenilmezlik serisine devam etmek istiyoruz" diye iddialı konuştu.