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11 Mart 2020, Çarşamba
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coşturuyor

Poldi coşturuyor

7 maçtır yenilmeyen , G.Birliği deplasmanında ’nin golüyle 1 puan çıkartırken, Alman yıldız 2 gol, 2 asistle takıma 5 maçta 5 puan kazandırdı.

Devre arasında en etkili transferi yapan takım olarak dikkat çeken , bunu puan tablosuna da yansıtmayı başardı. Özellikle G.Saraylı eski golcü 'nin transferiyle ses getiren ekibi, Alman yıldızıyla coştu. G.Birliği deplasmanında 'nin golüyle 1 puanı kapan kırmızı-beyazlılar, yenilmezlik serisini 7'ye yükseltti. Podolski de oynadığı 5 maçta 2 gol, 2 asistle 5 puan kazandırdı.

SIRA SİVASSPOR'DA

Şampiyonluk yarışı yapan 'u konuk edecek Antalyaspor, güçlü rakibi karşısında da yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "'de son 7 haftadır bileği bükülmeyen bir Antalyaspor var. Bu hafta Sivasspor ile sahamızda karşılaşacağız. Bu kritik karşılaşmayı da kaybetmeyip, yakaladığımız yenilmezlik serisine devam etmek istiyoruz" diye iddialı konuştu.

  1. 11.3.2020
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