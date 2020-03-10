Lukas Podolski Anıtkabir'de!
Antalyaspor'un Alman futbolcusu Lukas Podolski, Ankara'da Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrinin bulunduğu Anıtkabir'i ziyaret etti. Yıldız oyuncu çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından da paylaştı.
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un Alman futbolcusu Lukas Podolski, Gençlerbirliği maçı sonrası Anıtkabir'i ziyaret etti.
Tecrübeli oyuncu bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.
Podolski'nin bu gönderisine Türk takipçilerinden övgü dolu mesajlar geldi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. #Ankara #anıtkabir #atatürk ???? pic.twitter.com/KkYNfw09j0— Lukas-Podolski.com (@Podolski10) March 10, 2020
- 10.03.2020
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