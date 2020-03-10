Lukas Podolski Anıtkabir'de! - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
10 Mart 2020, Salı
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Anıtkabir'de!

Lukas Podolski Anıtkabir'de!

'un Alman futbolcusu , 'da 'ün kabrinin bulunduğu Anıtkabir'i ziyaret etti. Yıldız oyuncu çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından da paylaştı.

ekiplerinden Fraport TAV 'un Alman futbolcusu , maçı sonrası Anıtkabir'i ziyaret etti.

Tecrübeli oyuncu bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu 'ü saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Podolski'nin bu gönderisine Türk takipçilerinden övgü dolu mesajlar geldi.

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  1. 10.03.2020
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