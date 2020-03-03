Lukas Podolski bu kez de hamur açtı | İZLEYİN
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor forması giyen Lukas Podolski oklavayla ekmek yaptı. Alman yıldızın bu görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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