Antalyaspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...
Süper Lig'in 22. haftasının kapanış gününde TAV Fraport Antalyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Ligde küme düşme hattında bulunan iki takım da bu durumdan kurtulmak için kazanmak istiyor. Kritik mücadele öncesi Antalyaspor'un 19, Kasımpaşa'nın ise 16 puanı bulunuyor. Peki, Antalyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Eksik ve cezalılar kimler? İşte muhtemel 11'ler ve tüm detaylar...
Süper Lig'de 22. hafta nefes kesen maçlara sahne oluyor. Küme düşme hattında bulunan Antalyaspor ve Kasımpaşa'nın hedefi mutlak 3 puan... Konuk takım ligde 6 maçtır galip gelemiyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Kasımpaşa 3-0 kazanmıştı.
EKSİK VE SAKATLAR
Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan David Pavelka, Fode Koita, Loret Sadiku, Ricardo Quaresma ve Fatih Öztürk ile kart cezası süren Haris Hajradinovic, karşılaşmada forma giyemeyecek. Kırmızı-beyazlılarda ise Veysel Sarı kart cezası, Bahadır Öztürk, Nazım Sangare, Yekta Kurtuluş ve Adis Jahovic sakatlığı nedeniyle bu maçta oynayamayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Eren Albayrak, Salih, Celutska, Kudryashov, Chico, Ufuk Akyol, Sinan Gümüş, Fredy, Makairu, Podolski
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Hadadi, Tarkan Serbest, Tirpan, Ndongala, İlhan Depe, Aytaç Kara, Thiam
ANTALYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Antalyaspor'un sahasında Kasımpaşa'yı konuk edeceği maç bugün saat 20.00'de başlayacak. Kritik mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
18. RANDEVU
Kasımpaşa, Antalyaspor ile Süper Lig'de 18. kez mücadele edecek. Geride kalan 17 maçta lacivert-beyazlılar 3 kez sahadan galip ayrılırken, Akdeniz temsilcisi de 10 kez 3 puana ulaşan taraf oldu. 4 müsabakada ise kazanan çıkmadı. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta Paşa, rakibini 3-0'lık skorla mağlup etmişti.
MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)
*Antalyaspor, Süper Lig tarihinde Kasımpaşa'yı konuk ettiği sekiz maçta da rakibine mağlup olmadı (6G 2B).
*Antalyaspor ile oynadığı son yedi Süper Lig maçının sadece birini kazanan Kasımpaşa, tek galibiyetini son karşılaşmada aldı. İstanbul ekibi, lig tarihinde rakibini üst üste iki kere mağlup edemedi.
*Süper Lig'de üç maçtır yenilgi yüzü görmeyen Antalyaspor (1G 2B), daha uzun bir seriyi en son Mart-Nisan 2018 arasında yaşadı (3G 1B).
*Süper Lig'de oynadığı son 11 maçta sadece dört puan toplayan Kasımpaşa (1G 1B 9M), bu puanların tamamını deplasmanda kazandı.
*Süper Lig'in 2019/20 sezonunda en fazla penaltı golü yiyen takım Kasımpaşa (7). Antalyaspor ise Galatasaray (7/35) ile birlikte attığı gollerin en büyük bölümü beyaz noktadan gelen iki ekipten biri konumunda (%20 - 4/20).
*Bu sezon Süper Lig'de karşılaşmaların ilk yarılarında en fazla gol yiyen iki ekip Kasımpaşa (28) ve Antalyaspor (21).
*Süper Lig'in ilk 21 haftasında en fazla gole sebep olan hata yapan takım Antalyaspor (9).
*Süper Lig'de sahaya çıktığı son üç maçta iki gole doğrudan katkı sağlayan Fredy Ribeiro (1 gol & 1 asist), daha önceki 23 karşılaşmada bir gole katkı vermişti (1 asist).
*Kasımpaşa'nın Süper Lig'de kaydettiği son beş gol Ricardo Quaresma (3) ve Mame Thiam'dan (2) geldi.
*Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın Süper Lig kariyerinde galibiyet alamadan en fazla karşılaştığı rakibi Kasımpaşa (1B 4M).
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
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emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Antalyaspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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