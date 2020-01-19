Antalyaspor 0-3 Göztepe | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de ikinci devrenin perdesi açıldı. 18. haftada günün ilk karşılaşmasında sükseli transferleriyle gündeme gelen Antalyaspor sahasında Göztepe'yi ağırladı.

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk takım henüz 16. dakika Halil Akbunar ile 1-0 öne geçti. Dakikalar 36'yı gösterdiğinde Serdar Gürler farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. İlk yarının son anlarında ise Soner Aydoğdu sahneye çıktı ve skoru 3-0'a taşıdı. İlk yarı bu sonuçla sona ererken, ikinci yarıda gol sesi çıkmadı ve maç 3-0 Göztepe'nin üstünlüğü ile sona erdi.

Bu arada maçın son anlarında ev sahibi takımdan Diego hakeme itiraz ettiği için ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

PODOLSKI TRİBÜNDE

Antalyaspor'un imza attırmak için gece yarısı şehre getirdiği Alman futbolcu Lukas Podolski de mücadeleyi tribünden takip etti. Tecrübeli oyuncuyla kısa süre içerisinde resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

11'inci dakikada Gustavo Blanco'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Doğukan Sinik, sol çaprazdan sert vurdu. Top kalenin sağından auta çıktı.



16'ncı dakikada sol kanatta taç çizgisine yakın bir noktada Celustka'dan topu kapan Soner Aydoğdu, bekletmeden ceza alanına ortaladı. Pozisyonu dikkatli takip eden Halil Akbunar, ön direkte gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.



36'ncı dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Halil Akbunar'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya hareketlenen Serdar Gürler sert vurdu. Kaleci Boffen topu çelmeyi başardı. Ancak, dönen topu tekrar önünde bulan Serdar Gürler bu kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı: 0-2.



45'inci dakikada orta sahada Charles'ten topu kapan Napoleoni hızla ilerleyerek rakip ceza alanına girmeden pasını müsait durumdaki Soner Aydoğdu'ya verdi. Soner Aydoğdu ceza alanına girer girmez yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Boffin'in sağından ağlara gönderdi: 0-3.



İlk yarı Göztepe'nin 3-0'lık üstünlüğü ile kapandı.



52'nci dakikada Amilton'un ortasında Schwechlen'den seken topu önünde bulan Fredy, penaltı noktası yakınından gelişine vurdu. Top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.



58'inci dakikada Amilton'un sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya yükselen Doğukan Sinik'in arka direkte yaptığı kafa vuruşunu Beto son anda tokatlayarak uzaklaştırdı.



79'uncu dakikada Serdar Gürler'in pasında topla buluşan Jerome ceza alanına kadar girdi ve kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top kalecinin solundan auta gitti.



81'inci dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Diego Angelo'nun doğrudan kaleye gönderdiği şutunda baraja çarpan top kornere gitti.



85'inci dakikada Diego Angelo düdükten sonra elini kullanarak hakeme yönelik yaptığı tepki nedeniyle Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu kart Diego Angelo'nun maçtaki ikinci sarı kartı olduğundan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



88'inci dakikada kırmızı karta itiraz eden Antalyaspor yardımcı antrenör Tahsin Tam da kırmızı kartla saha dışına çıkarıldı.



Maçı Göztepe 3-0 kazandı.