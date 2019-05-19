Tarık Çamdal yıllar sonra sahada
Galatasaray'da da forma giymiş olan Tarık Çamdal, yıllar sonra yeşil sahaya adım attı. Son olarak 29 Nisan 2016'da Süper Lig'de bir maça çıkan Tarık Çamdal, tam 3 yıl sonra bu duyguyu yeniden tattı.
Tarık Çamdal 1114 gün sonra sahaya çıktı
Galatasaray'da sık sık tartışılan isimlerden biri olan Tarık Çamdal, futbol kariyerine Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da devam etme kararı almıştı.
Antalyaspor'a bedelsiz olarak gelen Tarık Çamdal, Süper Lig'de 1114 gün sonra ilk kez forma giydi.
EN SON 2016'DA OYNAMIŞTI
En son 29 Nisan 2016'da Bursaspor-Galatasaray maçında sahada olan Çamdal için Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz'ın, 'Tarık Çamdal bir şansı daha hak ediyor' yorumu dikkatleri çekmişti.
- 19.05.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
Toplam 1
Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
Tarık Çamdal yıllar sonra sahada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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