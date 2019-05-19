Tarık Çamdal yıllar sonra sahada
19 Mayıs 2019, Pazar
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yıllar sonra sahada

Tarık Çamdal yıllar sonra sahada

'da da forma giymiş olan , yıllar sonra yeşil sahaya adım attı. Son olarak 2016'da 'de bir maça çıkan Tarık Çamdal, tam 3 yıl sonra bu duyguyu yeniden tattı.

1114 gün sonra sahaya çıktı

'da sık sık tartışılan isimlerden biri olan Tarık Çamdal, futbol kariyerine ekiplerinden 'da devam etme kararı almıştı.

Antalyaspor'a bedelsiz olarak gelen Tarık Çamdal, Süper Lig'de 1114 gün sonra ilk kez forma giydi.

EN SON 2016'DA OYNAMIŞTI

En son 2016'da Bursaspor-Galatasaray maçında sahada olan Çamdal için Antalyaspor teknik direktörü 'ın, 'Tarık Çamdal bir şansı daha hak ediyor' yorumu dikkatleri çekmişti.

  1. 19.05.2019
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