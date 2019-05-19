Tarık Çamdal yıllar sonra sahada

Tarık Çamdal 1114 gün sonra sahaya çıktı

Galatasaray'da sık sık tartışılan isimlerden biri olan Tarık Çamdal, futbol kariyerine Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da devam etme kararı almıştı.

Antalyaspor'a bedelsiz olarak gelen Tarık Çamdal, Süper Lig'de 1114 gün sonra ilk kez forma giydi.

EN SON 2016'DA OYNAMIŞTI

En son 29 Nisan 2016'da Bursaspor-Galatasaray maçında sahada olan Çamdal için Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz'ın, 'Tarık Çamdal bir şansı daha hak ediyor' yorumu dikkatleri çekmişti.