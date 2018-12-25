Tarihe geçen çocuk

Antalyaspor'da dün son dakikalarda oyuna giren Fehmi Koç, tarihe geçti. Doukara'nın yerine 90'da oyuna dahil olan 15 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de forma giyen en genç oyuncu unvanını aldı. Kırmızı-beyazlıların hocası Bülent Korkmaz'ın takımın geleceği olarak gördüğü Fehmi, ilk resmi maçında taraftarlardan da büyük alkış aldı.