Tarihe geçen çocuk – Fotomaç – 25 Aralık 2018
25 Aralık 2018, Salı
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Tarihe geçen çocuk

Tarihe geçen çocuk

'da dün son dakikalarda oyuna giren , tarihe geçti.

'da dün son dakikalarda oyuna giren , tarihe geçti. Doukara'nın yerine 90'da oyuna dahil olan 15 yaşındaki futbolcu, 'de forma giyen en genç oyuncu unvanını aldı. Kırmızı-beyazlıların hocası 'ın takımın geleceği olarak gördüğü Fehmi, ilk resmi maçında taraftarlardan da büyük alkış aldı.

  1. 25.12.2018
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