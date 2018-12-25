Tarihe geçen çocuk
Antalyaspor'da dün son dakikalarda oyuna giren Fehmi Koç, tarihe geçti.
Antalyaspor'da dün son dakikalarda oyuna giren Fehmi Koç, tarihe geçti. Doukara'nın yerine 90'da oyuna dahil olan 15 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de forma giyen en genç oyuncu unvanını aldı. Kırmızı-beyazlıların hocası Bülent Korkmaz'ın takımın geleceği olarak gördüğü Fehmi, ilk resmi maçında taraftarlardan da büyük alkış aldı.
- 25.12.2018
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Yusuf Yazıcı kaptan çıktı
Toplam 2
Yorum
ERSOY ERGUL Abdulkadir ve diğer gençlere tavsiyem fiziken yetersizler güçlenmeleri kendilerine bakmaları gerek ikili mücadelelerde çabuk düşüyorlar
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‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 8
Yorum
mıstık geçbile kaldı çoktan gitmeliydi
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Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
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