Bassogog A.Gücü’nde

Emre Belözoğlu yönetiminde üst sıraları hedefleyen Ankaragücü, transferin son gününde Christian Bassogog'u renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler, son olarak Çin ekibi Shanghai Shenhua forması giyen sağ kanat Christian Bassogog'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki hücumcu, 2021'den bu yana görev yaptığı Çin Ligi'nde 134 maçta 36 gol ve 25 asistlik performans ortaya koydu. Kamerun Milli Takımı formasını da 44 kez giyerek 7 gol kaydeden Bassogog, 2022 Dünya Kupası'nda da 1 maçta boy göstermişti. Ara transferde Riccardo Saponara, Ertaç Özbir, Alexis Flips ve Kazımcan Karataş transferlerini gerçekleştiren Ankaragücü, Christian Bassogog'la takviyelerini tamamlamış oldu.