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Emre Belözoğlu: Fenerbahçe son 10 senenin en iyi kadrosu

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, futbolculuk yıllarında uzun süre forması giydiği sarı-lacivertlilerden övgü dolu ifadelerle bahsetti. İşte o sözler...

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 21:48 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 21:55
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Emre Belözoğlu: Fenerbahçe son 10 senenin en iyi kadrosu

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazanarak haftayı kayıpsız kapattı.

Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Eski takımıyla ilgili övgü dolu ifadeler kullanan 43 yaşındaki çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"FERDİ KADIOĞLU BARCELONA VE REAL MADRID'DE OYNAR"

"Net bir şekilde bizden çok daha iyi bir takım vardı karşımızda. Fazla da sözü uzatmadan söylemek lazım. Karşılık verdiğimiz 35 dakika var, istediklerimi yapan bir oyuncu grubu vardı. Fenerbahçe merkezden oynanan toplara baskı yapıyor, kazandığı topları kenara çabuk inen ve bekleriyle delici oynayan bir takım. İki tane üst düzey bekleri var. Ferdi, Avrupa'nın her takımında üst düzey Barcelona, Real Madrid'de dahi oynar.

"SON 10 SENENİN EN İYİ KADROSU"

"Ferdi, Mert gibi oyunculara karşı bu mesafeleri, alanları vermemek üzere plan yapmıştık. 35 dakika bunu oynadık. Ne zaman merkeze oynayıp kaptırdık, ne zaman ki Cengiz'in ayağına gelen topları kapatamadık o zaman momentum oraya geçti. Fenerbahçe, son 10 senenin en en en iyi kadrosu. Bizden üstün oynaması doğal. Oyuncularım kendi güçlerince en iyisini yapmaya çalıştılar. Biz doğru oyunu oynamaya gayret edeceğiz. 30-35 dakikalık oyun çalıştığımız oyundu, sonrası net bir şekilde Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle geçen bir oyundu."

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