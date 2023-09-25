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Derbi berabere

Başkent ekibi, 3’te Bajic’in VAR’dan dönen golüyle öne geçti. 28’de Ahmet eşitliği sağladı. 80’de sarı-lacivertlilerin penaltısı VAR’dan iptal oldu ve derbi berabere bitti.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
Derbi berabere

Süper Lig'in iki flaş ekibi İç Anadolu derbisinde karşı karşıya geldi. Ankaragücü ve Konyaspor, başkentte puanları paylaştı.

Sarı-lacivertliler, 3'te Bajic'in VAR'dan dönen golüyle öne geçti. 24'te Anadolu Kartalı'nın ilk tehlikeli atağında Oliveira'nın yaklaşık 15 metreden kaleye gönderdiği sert şutta top az farkla üstten auta gitti. 28'de Guilherme'nin sağdan ortasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Ahmet Oğuz'un sert şutunda, top filelerle buluştu: 1-1. 44'te Dokanovic'in yaklaşık 20 metreden füzesi az farkla yandan auta çıktı ve devre 1-1 sona erdi.

A.GÜCÜ FIRSAT TEPTİ

İkinci yarıda etkili olan taraf Ankaragücü'ydü.

74'te altı pasta Radakovic, müsait pozisyonda çerçeveyi bulamadı. 80'de Hanousek'in soldan ortasında ceza sahasında topun Adil'in eline geldiği gerekçesiyle hakem Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısı sonucu monitöre giden Özdamar, pozisyonu izledikten sonra penaltıyı iptal etti.

87'de Hanousek'in yaklaşık 15 metreden kaleye gönderdiği sert şutta top az farkla dışarı çıktı ve zevkli derbi 1-1 tamamlandı. Ankaragücü, yenilmezlik serisini 2'ye çıkardı. Konyaspor'un galibiyet hasreti ise 2 karşılaşmaya çıktı.

KAFKAS: GALİBİYETE YAKIN TARAFTIK

Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Konyaspor karşısında 3 puanı kaçırdıklarını söyledi. Kafkas, "Üç puana yakın taraf Ankaragücü'ydü" ifadelerini kullandı. Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic ise "Galibiyet istediğimiz bir şeydi ama olmadı" değerlendirmesinde bulundu.

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