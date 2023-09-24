Ankaragücü 1-1 Konyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ankaragücü ile Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında kozlarını paylaştı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Erkan Özdamar düdük çaldı. Zorlu müsabaka iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere bitti.

Ankaragücü'nün golünü 3. dakikada Riad Bajic kaydetti. Konyaspor'un golü 28. dakikada Ahmet Oğuz'dan geldi.

Bu sonuçla Ankaragücü'nün puanı 6 oldu. Konyaspor ise 9 puana ulaştı.

Gelecek hafta Ankaragücü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Konyaspor ise deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak.