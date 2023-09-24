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Ankaragücü 1-1 Konyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Ankaragücü ile Konyaspor kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Ankaragücü'nün golünü Riad Bajic kaydetti. Konyaspor'un golü Ahmet Oğuz'dan geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 19:00 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 19:01
Ankaragücü 1-1 Konyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ankaragücü ile Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında kozlarını paylaştı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Erkan Özdamar düdük çaldı. Zorlu müsabaka iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere bitti.

Ankaragücü'nün golünü 3. dakikada Riad Bajic kaydetti. Konyaspor'un golü 28. dakikada Ahmet Oğuz'dan geldi.

Bu sonuçla Ankaragücü'nün puanı 6 oldu. Konyaspor ise 9 puana ulaştı.

Gelecek hafta Ankaragücü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Konyaspor ise deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak.

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