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Ömer Erdoğan Ankaragücü'nde

Ankaragücü, 4-1’lik Karagümrük yenilgisi sonrasında yollarını ayırdığı Mustafa Dalcı’nın yerine Hatayspor’da adından söz ettiren Ömer Erdoğan’ı getirdi.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 06:50
Ömer Erdoğan Ankaragücü'nde

Spor Toto Süper Lig'in transfer şampiyonu Ankaragücü, henüz galibiyetle tanışamadı. Jese ve Macheda gibi üst düzey isimleri kadrosuna katan sarı- lacivertliler, Karagümrük yenilgisi sonrasında teknik direktör değişikliğine gitti. Mustafa Dalcı'yla yollarını ayıran başkent ekibi, Hatayspor'da görev aldığı iki sezonda önemli başarılara imza atan Ömer Erdoğan'ı takımın başına getirdi. 45 yaşındaki teknik direktörle 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Beştepe Tesisleri'mizde gerçekleştirilen; Başkanımız Faruk Koca ve Futbol Koordinatörümüz Emre Yıldız'ın katıldığı imza töreni ile takımımızın teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi. İmza töreninde hazır bulunan eski teknik direktörümüz Mustafa Dalcı, Ömer Erdoğan'a başarılar diledi. 1+1 yılık sözleşme imzaladığımız yeni teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'ın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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