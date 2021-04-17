Haberler MKE Ankaragücü Kulusic takımı yaktı

Kulusic takımı yaktı

Kulusic, kendi kalesine attığı goller sonrasında büyük üzüntü yaşadı. Arkadaşları Hırvat ismi teselli etti.

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Kulusic takımı yaktı

'nün en tecrübeli futbolcularından olan iki büyük hata yaparak takımını yaktı. İlk yarının son anlarında kullanılan serbest vuruşta kaleci Korcan'ın önünde topa çok sert bir kafa vuruşu yapan 34 yaşındaki stoper, topu ağlara yolladı ve takımının soyunma odasına 1-0 geride girmesine neden oldu. 52. dakikada bu kez sağ kanattan 'in ortasına 'in önünde araya girerek uçarak kafa vuruşu yapan Kulusic, ikinci kez topu kendi filelerine yolladı. bu golle skoru 2-0'a getirirken Kulusic büyük üzüntü yaşadı. Bu sezon sarı-lacivertli formayı 12. kez terleten Kulusic, ilk gollerini kendi kalesine atarak büyük şok yaşadı.

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