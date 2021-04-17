Kulusic takımı yaktı

Ankaragücü'nün en tecrübeli futbolcularından olan Ante Kulusic iki büyük hata yaparak takımını yaktı. İlk yarının son anlarında kullanılan serbest vuruşta kaleci Korcan'ın önünde topa çok sert bir kafa vuruşu yapan 34 yaşındaki stoper, topu ağlara yolladı ve takımının soyunma odasına 1-0 geride girmesine neden oldu. 52. dakikada bu kez sağ kanattan Rosier'in ortasına Larin'in önünde araya girerek uçarak kafa vuruşu yapan Kulusic, ikinci kez topu kendi filelerine yolladı. Beşiktaş bu golle skoru 2-0'a getirirken Kulusic büyük üzüntü yaşadı. Bu sezon sarı-lacivertli formayı 12. kez terleten Kulusic, ilk gollerini kendi kalesine atarak büyük şok yaşadı.