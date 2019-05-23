Başkentte yeniden derbi heyecanı
23 Mayıs 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler MKE Ankaragücü Haberleri Başkentte yeniden derbi heyecanı

Başkentte yeniden derbi heyecanı

Başkentte yeniden derbi heyecanı

Başkanı : " derbisi ve Ankaragücü arasında oynanır’" Gençlerbirliği Başkanı : "Ankaragücü ligi sıkıntısız tamamladı. Biz de 'e çıktık"

Spor Toto 'de kalmayı garantileyen 'nün başkanı , lige yeniden yükselen 'nin başkanı 'a "hoş geldin" ziyaretinde bulundu.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ne gelen Ankaragücü heyetini, kırmızı-siyahlı kulübün yönetim kurulu karşıladı.

Mehmet Yiğiner görüşme öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada Gençlerbirliği'nin Süper Lig'e yeniden yükseleceğine hep inandığını vurgulayarak, "Başkanımıza ve yöneticimize hayırlı olsun. Başarılar diliyorum. derbisi Gençlerbirliği ve Ankaragücü arasında oynanır. Güzel de oldu." dedi.

Kardeş iki kulübün el ele kola verip Türk futboluna ve Ankara futboluna hizmet ederceğini dile getiren Yiğiner, "Hem bizim ligde kalmamız hem de Gençlerbirliği'nin lige gelmesi, iki türlü de sevinçli ve mutluyuz." diye konuştu.

Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner'e "ince ve nazik" ziyaretinden dolayı teşekkür eden Murat Cavcav ise acısıyla tatlısıyla bir sezonu ve ligi geride bıraktıklarını söyledi.

Lige çıkmanın onurunu, gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Cavcav, "Ankaragücü ligi sıkıntısız tamamladı. Biz de Süper Lig'e çıktık. Ankaragücü takımı ile derbilerde güzel maçlar izlettireceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Cavcav, Yiğiner'in hediye ettiği kırmızı-siyah renklerdeki tesbihe ilişkin de Ankaragücü maçlarında çekeceğini belirterek, "Tesbihi Ankara derbisinde, Ankaragücü maçlarında çekeceğim uğur getireceğini düşünüyorum." esprisini yaptı.

  1. 23.05.2019
  2. Güncelleme: 23.05.2019 17:34
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkentte yeniden derbi heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN