MKE Ankaragücü taraftarı ile Başkan Mehmet Yiğiner arasında gerginlik
Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Sivasspor maçının 85. dakikasında tribünlerin Başkan Mehmet Yiğiner’i istifaya davet etmesi gerginlik çıkarttı.
MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner ve yönetimin istifa etmesini isteyen sarı lacivertli taraftara Mehmet Yiğiner tepki gösterdi. Yaşanan olayların ardından Yiğiner, çıkabilecek başka gerginliklerin önüne geçilmesi adına takım soyunma odası koridoruna indirildi.
Maçtan sonra Eryaman Stadı dışında ise Ankaragücü taraftarları uzun bir süre Yiğiner yönetimini istifaya davet etti. Yönetimi protesto eden taraftarlar polis kontrolünde uzaklaştırıldı.
- 21.05.2019
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MKE Ankaragücü 3-1 D.G Sivasspor | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
aaa hakan keleşten hiç bir şey olmaz
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Ah Fener vah Efes
Toplam 1
Yorum
escape playoff sistemi kalkmalı bence.bir takım 30 maç yapıyo sezonu lider bitiriyo sonra playoff ta kaybediyo.yazık değilmi 30 maça.
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Filip Novak zirveye çıktı
Toplam 1
Yorum
baksoy N'DOYE santrafor oynarken onun kadar gol atmadı ? Aferin NOVAK seneye üstüne koyarak devam ?
MKE Ankaragücü taraftarı ile Başkan Mehmet Yiğiner arasında gerginlik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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