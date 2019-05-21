MKE Ankaragücü taraftarı ile Başkan Mehmet Yiğiner arasında gerginlik
21 Mayıs 2019, Salı
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taraftarı ile Başkan arasında gerginlik

MKE Ankaragücü taraftarı ile Başkan Mehmet Yiğiner arasında gerginlik

’in 33. haftasında oynanan -Sivasspor maçının 85. dakikasında tribünlerin Başkan ’i istifaya davet etmesi gerginlik çıkarttı.

Başkanı Yiğiner ve yönetimin istifa etmesini isteyen sarı lacivertli taraftara tepki gösterdi. Yaşanan olayların ardından Yiğiner, çıkabilecek başka gerginliklerin önüne geçilmesi adına takım soyunma odası koridoruna indirildi.

Maçtan sonra Eryaman Stadı dışında ise Ankaragücü taraftarları uzun bir süre Yiğiner yönetimini istifaya davet etti. Yönetimi protesto eden taraftarlar polis kontrolünde uzaklaştırıldı.

  1. 21.05.2019
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