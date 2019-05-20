MKE Ankaragücü 3-1 D.G Sivasspor | MAÇ SONUCU

Ankaragücü'nün bu zamana kadar kendi bağını kendi çözdüğüne vurgu yapan Kaplan, "Gidip Göztepe maçını oynayacağız. Oraya puan almaya gideceğiz. Kimin düşüp, kimin kaldığı bizi ilgilendirmiyor. Başkanımız maç öncesi bir prim açıklamıştı. 20 bin Euro. Başkan çok büyük destekler veriyor. Ankaragücü olarak ligde kaldıktan sonra önümüzdeki sezon planlamasında güzel şeyler yapılmalı. Pinto'nun gidişine, sen oynamak istemiyorsan ben seni oynatmak istemem. Keşke geçen hafta söyleseydin, oynatmazdım dedim. Ben saha içerisine bakarım, dışarısı beni ilgilendirmez. Ben çok yoruldum, 3'üncü golde ağladım, ben Ankaragücü ile gözümü açtım. Önümüzdeki sezon ile ilgili konuşmam olmadı. Dinlenmek istiyorum, kafamı toplamak istiyorum. Uzun vadeli işler yapmak lazım. Keşke devre arası aldığım 10 futbolcuyu Ankaragücü tutsa. Ankaragücü güzel işler yapar taraftarının desteği ile. Başkan oturup konuşursa ben de konuşurum" ifadelerini kullandı.Gençlerbirliği'nin Süper Lig'e çıkmasından dolayı mutlu olduğunu belirten Mustafa Kaplan, "Gençlerbirliği'ni, başkan Murat Cavcav'ı, teknik ekibi ve futbolcuları kutluyorum. Süper Lig'de olması gereken bir camia. Onlar adına mutluyum" diye konuştu.Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının 85'inci dakikasından itibaren sol kapalı tarafından başkan Yiğiner'e istifa çağrısı yapılması gerginlik yarattı.MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner ve yönetimin istifasını isteyen taraftarlara Mehmet Yiğiner tepki gösterdi. Maç sonu her iki tarafın karşılaşmaması için Yiğiner takım soyunma odası koridoruna indirildi. Maç sonu stadı terk eden taraftarlar ise uzun bir süre Yiğiner yönetimini istifaya davet ederek stattan ayrıldı. Taraftarlar polis kontrolünde dağıldı.Demir Grup Sivasspor Yardımcı Antrenörü Ersel Uzğur ise kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Maçın ilk 25 dakikasında istediğimizi yaptık, top daha çok bizde kaldı. Ankaragücü'nde yediğimiz golden sonra motivasyonumuz düştü. Ankaragücü bizden daha fazla istedi. Maçın genelinde motivasyon eksikliği yaşadık. Sezonun son maçlarında bu sorunları yaşayabiliyorsunuz. Gelecek hafta Galatasaray maçını atlatıp önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başlayacağız" ifadelerini kullandı.24. dakikada Kitsiou'nun pasında ceza sahasının dışında topla buluşan Sacko yerden vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-027. dakikada Sivasspor'un kazandığı serbest vuruşu Douglas kullandı. Barajı geçen top üstten auta gitti.33. dakikada rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren İlhan Parlak, penaltı noktasına doğru verdiği pasta Tyler Boyd sağ ayağı ile vurarak topu filelere buluşturdu. 2-0

48. dakikada Canteros'un sağ taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte topa dokunan İlhan Parlak'ın vuruşunda, kaleci Tolgahan Acar meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

50. dakikada MKE Ankaragücü skoru 3-0'a getirdi. Demir Grup Sivasspor savunmasından seken topu ceza alanında önünde bulan Boyd'un vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Tolgahan Acar'dan döndü. Dönen topla buluşan Canteros'un şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti.

55. dakikada Rybalka'nın kullandığı köşe atışında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Erdoğan Yeşilyurt'un kafa vuruşunda, top auta çıktı.

61. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı 2'ye indirdi. Uğur Çiftçi'nin sol taraftan arka direğe yaptığı ortada bomboş bir şekilde yükselen Braz'ın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 3-1

66. dakikada Özer Hurmacı'nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Korcan Çelikay gole izin vermedi.

67. dakikada MKE Ankaragücü, üst üste iki pozisyonda gole yaklaştı. Bu dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Moulin'in şutunda, top yan kale direğinden oyun alanına döndü. Ceza alanında topla tekrar buluşan Moulin, meşin yuvarlağı Sacko'ya aktardı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Tolgahan Acar, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

78. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un çizgiden penaltı noktasına çevirdiği topla buluşan Muhammet Demir'in vuruşunda, kaleci Korcan Çelikay son anda topu çeldi.

Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 3-1 kazandı.