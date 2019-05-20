Ozan Kabak Bundesliga'da "yılın genç oyuncusu" adayı
Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, Bundesliga'da "yılın en iyi genç oyuncusu" ödülü için aday gösterildi.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Stuttgart'ta forma giyen Ozan Kabak, Bundesliga'da "yılın en iyi genç oyuncusu" ödülünün adayları arasında yer aldı.
Bundesliga'nın internet sitesinde gerçekleştirilen oylamada, ligde ilk sezonunu geçiren futbolcular için verilen "yılın en iyi genç oyuncusu" ödülüne 7 isim aday gösterildi.
Stuttgart'tan milli futbolcu Ozan Kabak ile Arjantinli Nicolas Gonzalez, Eintracht Frankfurt'tan Fransız Evan Ndicka, Fortuna Düsseldorf'tan Belçikalı Dodi Lukebakio, Hoffenheim'dan İngiliz Reiss Nelson, Borussia Dortmund'dan Faslı Achraf Hakimi ve Nürnberg'den Brezilyalı Matheus Pereira, ödüle aday gösterilen oyuncular oldu.
Ozan Kabak, daha önce de Hertha Berlin'den Marko Grujic ve Eintracht Frankfurt'tan Almamy Toure'nin önünde mart ayının en iyi genç oyuncusu seçilmişti.
Bu sezon Stuttgart'ta 15 maça çıkan 19 yaşındaki savunma oyuncusu Ozan Kabak, 3 gol attı.
- 20.05.2019
- Güncelleme: 21.05.2019 01:43
Ozan Kabak Bundesliga'da "yılın genç oyuncusu" adayı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.