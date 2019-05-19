Galatasaray'da bir duran top kavgası daha!
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Galatasaray'da Belhanda ve Selçuk İnan duran top kullanılacağı sırada tartıştı. İki futbolcu da duran topu Feghouli'ye bıraktı. Hakem Cüneyt Çakır, pozisyon sonrası Selçuk'a sarı kart gösterdi.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Galatasaray'da Belhanda ve Selçuk İnan duran top kullanılacağı sırada tartıştı. İki futbolcu da duran topu Feghouli'ye bıraktı. Hakem Cüneyt Çakır, pozisyon sonrası Selçuk'a sarı kart gösterdi.
- 19.05.2019
- Güncelleme: 19.05.2019 22:40
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
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