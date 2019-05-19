Galatasaray'da bir duran top kavgası daha!
19 Mayıs 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da bir duran top kavgası daha!

'da bir duran top kavgası daha!

Galatasaray'da bir duran top kavgası daha!

'in 33. haftasında ile karşı karşıya geldi. Galatasaray'da ve duran top kullanılacağı sırada tartıştı. İki futbolcu da duran topu Feghouli'ye bıraktı. Hakem , pozisyon sonrası Selçuk'a gösterdi.

'in 33. haftasında ile karşı karşıya geldi. Galatasaray'da ve duran top kullanılacağı sırada tartıştı. İki futbolcu da duran topu Feghouli'ye bıraktı. Hakem , pozisyon sonrası Selçuk'a gösterdi.

  1. 19.05.2019
  2. Güncelleme: 19.05.2019 22:40
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'da bir duran top kavgası daha! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN