Emre Belözoğlu sakatlanarak oyundan çıktı | İşte o pozisyon!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaşıyor. Galatasaray karşısında ilk 11'de forma giyip giymeyeceği son ana kadar belirsizliğini koruyordu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan tecrübeli futbolcu karşılaşmanın 28. dakikasında Ryan Donk ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Mücadele sonrası kenar yönetimine değişiklik işaretinde bulunan Emre Belözoğlu oyundan çıkmak zorunda kalırken oyuna Mossoro dahil oldu.

İşte o pozisyon...

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