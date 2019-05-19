Emre Belözoğlu sakatlanarak oyundan çıktı | İşte o pozisyon!
19 Mayıs 2019, Pazar
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sakatlanarak oyundan çıktı | İşte o pozisyon!

Emre Belözoğlu sakatlanarak oyundan çıktı | İşte o pozisyon!

'in 33. haftasında Stadı'nda 'a konuk olan 'de kaptan şoku yaşanıyor.

'in 33. haftasında sahasında ile karşılaşıyor. karşısında ilk 11'de forma giyip giymeyeceği son ana kadar belirsizliğini koruyordu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan tecrübeli futbolcu karşılaşmanın 28. dakikasında ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Mücadele sonrası kenar yönetimine değişiklik işaretinde bulunan oyundan çıkmak zorunda kalırken oyuna Mossoro dahil oldu.

İşte o pozisyon...

Görüntüler BeıNSports'tan alınmıştır

  1. 19.05.2019
  2. Güncelleme: 19.05.2019 21:19
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