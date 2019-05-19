Emre Belözoğlu sakatlanarak oyundan çıktı | İşte o pozisyon!
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'a konuk olan Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu şoku yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaşıyor. Galatasaray karşısında ilk 11'de forma giyip giymeyeceği son ana kadar belirsizliğini koruyordu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan tecrübeli futbolcu karşılaşmanın 28. dakikasında Ryan Donk ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Mücadele sonrası kenar yönetimine değişiklik işaretinde bulunan Emre Belözoğlu oyundan çıkmak zorunda kalırken oyuna Mossoro dahil oldu.
İşte o pozisyon...
Görüntüler BeıNSports'tan alınmıştır
- 19.05.2019
- Güncelleme: 19.05.2019 21:19
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
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Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
Emre Belözoğlu sakatlanarak oyundan çıktı | İşte o pozisyon! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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