MKE Ankaragücü Bursaspor'u konuk edecek
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında yarın Bursaspor ile karşılaşacak.
Eryaman Stadı'nda, saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Serkan Çınar yönetecek.
Başkent ekibinin takım kaptanı Sedat Ağçay sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek.
Ligdeki son 2 maçından galibiyetle ayrılan MKE Ankaragücü, 30 puan ve averajla 12. sırada yer aldı. Bursaspor ise 27 puanla 15. basamakta bulunuyor.
TARAFTARLAR UNUTULMADI
MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu, Antalyaspor maçından dönerken trafik kazasında hayatını kaybeden taraftarlar Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır'ı Bursaspor maçında anacak.
Yönetim kurulu, üzerinde "Mert / Eren Unutmayacağız" yazılı 20 bin siyah tişörtü yarın oynanacak karşılaşma öncesinde Eryaman Stadı'na gelecek taraftarlara dağıtacak.
- 08.03.2019
- Güncelleme: 08.03.2019 10:08
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Toplam 8
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www bence gayet mantıklı ben bir an önce gerçekleşmesini istiyorum. takım benim para benim bağış benim sizene kardeşim destekliyorum.
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İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 8
Yorum
yazık futbolcular milyon euro alsın top peşinde koşmasın ama bizler cebimizden para verelim :)))))))
MKE Ankaragücü Bursaspor'u konuk edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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