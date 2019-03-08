MKE Ankaragücü Bursaspor'u konuk edecek
08 Mart 2019, Cuma
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'u konuk edecek

MKE Ankaragücü Bursaspor'u konuk edecek

, 'in 25. haftasında sahasında yarın ile karşılaşacak.

'nda, saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem yönetecek.

Başkent ekibinin takım kaptanı Sedat Ağçay sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

Ligdeki son 2 maçından galibiyetle ayrılan , 30 puan ve averajla 12. sırada yer aldı. ise 27 puanla 15. basamakta bulunuyor.

TARAFTARLAR UNUTULMADI
MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu, maçından dönerken trafik kazasında hayatını kaybeden taraftarlar Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır'ı Bursaspor maçında anacak.

Yönetim kurulu, üzerinde "Mert / Eren Unutmayacağız" yazılı 20 bin siyah tişörtü yarın oynanacak karşılaşma öncesinde Eryaman Stadı'na gelecek taraftarlara dağıtacak.

  1. 08.03.2019
  2. Güncelleme: 08.03.2019 10:08
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