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Altay'da Bamba şov

Ligde 11 maçta 16 puan toplayan Altay'da Fildişi Sahilli forvet Karamoko Daouda Bamba attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. Son olarak Sivas filelerini havalandıran başarılı forvet, toplam gol sayısını 6'ya çıkararak gol krallığı yarışında iddiasını sürdürdü.

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2021 Salı 06:50
Altay'da Bamba şov
Ligde 11 maçta 16 puan toplayan Altay'da Fildişi Sahilli forvet Karamoko Daouda Bamba attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. Son olarak Sivas filelerini havalandıran başarılı forvet, toplam gol sayısını 6'ya çıkararak gol krallığı yarışında iddiasını sürdürdü. Bamba, toplanan 16 puanın 10'unda direkt pay sahibi oldu.
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