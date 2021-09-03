Son dakika transfer haberleri: Altay Matias Pisano'yu gündemine aldı

Süper Lig'in yeni ekibi Altay, yaz transfer dönemi bitmeden sağ kanat transferini bitirmeyi planlarken, rotayı Yunanistan'a çevirdi. Siyah-beyazlılar, Arjantin ekibi Argentinos'tan Yunan Ligi'nde Atromitos'a transfer olan Matias Pisano için düğmeye bastı. Yeni Asır'da yer alan habere göre; teknik direktör Mustafa Denizli'nin listesinde olduğu bildirilen futbolcunun menajerine ulaşacak olan kurmayların başarılı isim için nabız yoklaması bekleniyor.

YANIT BEKLENİYOR

Futbolcudan olumlu yanıt alınması halinde siyah-beyazlı yönetim, Pisano'yu İzmir'e getirmek için Yunan yetkililerle görüşme yapacak. Altay yönetimi, sağ kanat transferi için de daha önce listesinde olan Crvena Zvezda'dan Ben Nabouhane ve Rapid Wien'den Kelvin Arase ile de temaslarını sürdürüyor. Transferin en kısa sürede çözüme k avuşması beklenirken gelecek hafta içinde bu konuda yoğun bir trafik yaşanacağı öğrenil- di. Altay ayrıca kadrosunda düşünmediği isimlerle ilgili de son kararını önümüzdeki günlerde verecek.

