Haberler Altay Pinares geliyor

Pinares geliyor

İzmir ekibi, transferde aradığı maestroyu Brezilya’da buldu. 30 yaşındaki yıldız için kulübüne, yaklaşık olarak 1 milyon dolar bonservis ödenecek.

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2021 Pazartesi 06:50
Pinares geliyor
Son olarak Fildişi Sahilli ön libero Aka ve Polonyalı kaleci Lis'i kadrosuna katarak toplam 7 takviye yapan Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, bir süredir görüşme halinde olduğu Şilili 10 numara Cesar Pinares'le de el sıkıştı. Siyahbeyazlıların, Brezilya'da Gremio forması giyen 30 yaşındaki Pinares için yaklaşık 1 milyon dolar bonservis ödeyeceği öğrenildi. Tecrübeli maestronun birkaç gün içinde Türkiye'ye gelerek İzmir ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi.

SIRADA MISIR'DAN RAYAN VAR
Altay'ın , Mısır'ın Al Ahly ekibinden 23 yaşındaki santrfor Rayan'ın transferinde de sona geldiği belirtildi. Kiralık olarak kadroya katılmasının an meselesi olduğu kaydedildi. Genç forvet, geçen sezon devre arasında yine Mısır'dan Cleopatra'ya kiralandı. Her iki takımda toplamda 27 maçta 16 gol, 2 asist katkısı sağlarken, 1 kez de milli takımda oynadı. Öte yandan Panathinaikos'un 24 yaşındaki milli sağ açığı Chatzigiovanis için ise pazarlıklar sürüyor.

Şili Milli Takımı'nda 15 kez boy gösteren Pinares, Brezilya'da bu sezon şu ana kadar oynadığı 10 maçta 1 gol, 4 asist katkısı sağladı. Geçen sezon ise 37 karşılaşmada 3 gol, 6 asist yaptı.

SON DAKİKA