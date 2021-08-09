Pinares geliyor

SIRADA MISIR'DAN RAYAN VAR
Altay'ın , Mısır'ın Al Ahly ekibinden 23 yaşındaki santrfor Rayan'ın transferinde de sona geldiği belirtildi. Kiralık olarak kadroya katılmasının an meselesi olduğu kaydedildi. Genç forvet, geçen sezon devre arasında yine Mısır'dan Cleopatra'ya kiralandı. Her iki takımda toplamda 27 maçta 16 gol, 2 asist katkısı sağlarken, 1 kez de milli takımda oynadı. Öte yandan Panathinaikos'un 24 yaşındaki milli sağ açığı Chatzigiovanis için ise pazarlıklar sürüyor.
Şili Milli Takımı'nda 15 kez boy gösteren Pinares, Brezilya'da bu sezon şu ana kadar oynadığı 10 maçta 1 gol, 4 asist katkısı sağladı. Geçen sezon ise 37 karşılaşmada 3 gol, 6 asist yaptı.