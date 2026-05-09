Augsburg-Borussia Mönchengladbach maç bilgileri: Saati ve yayın kanalı!

Augsburg-Borussia Mönchengladbach maç bilgileri: Saati ve yayın kanalı!

Bundesliga’nın 33. haftasında FC Augsburg, Borussia Mönchengladbach ile kozlarını paylaşıyor. 40 puanla 9. sırada bulunan Augsburg, geçtiğimiz hafta Werder Bremen karşısında aldığı 3-1’lik galibiyetin moraliyle sahasında galibiyet serisi peşinde. 35 puanla 11. basamakta yer alan Mönchengladbach ise Borussia Dortmund karşısındaki 1-0’lık sürpriz zaferin ardından çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Augsburg - Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bavyera ekibi Augsburg için bu sezon güvenli liman yılı oldu. Teknik direktör Manuel Baum yönetiminde düşme hattından uzak durmayı başaran ve 40 puanla 9. sıraya demir atan ev sahibi, ligi mümkün olan en üst sırada bitirmek istiyor. Geçtiğimiz hafta Werder Bremen deplasmanında alınan 3-1'lik galibiyet, takımın moralini zirveye taşıdı. Konuk ekip Borussia Mönchengladbach tarafında ise inişli çıkışlı bir sezonun sonuna gelinmiş durumda. 35 puanla 11. sırada yer alan Gladbach, matematiksel olarak hala riskli bölgeye yakın olsa da geçtiğimiz hafta Dortmund'u devirerek derin bir nefes aldı. Deplasman karnesi bu sezon pek parlak olmayan yeşil-siyahlılar, başkent temsilcisine karşı son 10 maçın 6'sını kaybetmiş olsa da son randevularındaki 4-0'lık üstünlüklerine güveniyor. İşte Augsburg-Borussia Mönchengladbach maçının detayları!

Augsburg-Borussia Mönchengladbach MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bundesliga'nın 33. haftasındaki kritik Augsburg-Borussia Mönchengladbach randevusu 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 16.30'da yapılacak.

Augsburg-Borussia Mönchengladbach MAÇI HANGİ KANALDA?

Augsburg-Borussia Mönchengladbach maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Augsburg-Borussia Mönchengladbach MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Augsburg: Dahmen; Matsima, Gouweleeuw, Zesiger; Fellhauer, Massengo, Rieder, Giannoulis; Kade, Claude-Maurice; Gregoritsch

Borussia Mönchengladbach: Nicolas; Honorat, Sander, Diks, Chiarodia, Scally; Reitz, Engelhardt, Stoger, Mohya; Tabakovic

