Hamburg-Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında Hamburg ile Werder Bremen karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçta 2'de 2 yapmanın yollarını arayacak Hamburg, 12 puanla 13. sırada bulunuyor. Zorlu deplasmanda 2 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak isteyen Werder Bremen ise 16 puanla 9. sırada yer alıyor. Kritik maç öncesi futbolseverler, "Hamburg-Werder Bremen maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Hamburg-Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 07:33 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 07:48
Hamburg-Werder Bremen maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'nın 13. haftası, alt sıraları yakından ilgilendiren önemli bir karşılaşmayı futbolseverlerin karşısına çıkarıyor. Hamburg, taraftarı önünde Werder Bremen'i ağırlamaya hazırlanıyor. İç sahada üst üste 2. galibiyetini almak isteyen ev sahibi, ligde topladığı 12 puanla 13. basamakta yer alıyor. Diğer tarafta ise galibiyete hasret bir Werder Bremen var. Son 2 maçından istediği sonuçları alamayan yeşil-beyazlı ekip, 16 puanla 9. sırada bulunuyor. Peki, Hamburg-Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HAMBURG-WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında oynanacak Hamburg-Werder Bremen maçı 7 Aralık Pazar günü saat 17.30'da başlayacak.

HAMBURG-WERDER BREMEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Volksparkstadion'da oynanacak Hamburg-Werder Bremen maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe'ye transferde flaş teklif!
F.Bahçe deplasmanda berabere kaldı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
İstanbul'u sağanak vurdu! Sokaklar ve caddeler göl oldu... İBB sınıfta kaldı | Peş peşe kazalar
G.Saray'dan Metehan Baltacı kararı!
Süper Lig'de güncel puan durumu
