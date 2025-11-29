CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Almanya Bundesliga Werder Bremen - Köln maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Bundesliga)

Werder Bremen - Köln maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Bundesliga)

Werder Bremen - Köln maçı hangi kanalda? Almanya Bundesliga’nın 12. haftasında Werder Bremen, Cumartesi günü Weserstadion’da Köln’ü ağırlayacak. Futbolseverler özellikle Werder Bremen - Köln maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, canlı izleme linki var mı? sorularının yanıtını merak ediyor.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 12:33
Werder Bremen - Köln maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Bundesliga)

Werder Bremen - Köln maçını canlı takip et!

Werder Bremen - Köln maçı hangi kanalda? Almanya Bundesliga'da heyecan bu akşam Weserstadion'da yaşanacak. Werder Bremen, ligdeki konumunu korumak için kritik bir maçta Köln'ü ağırlıyor. Birçok kişi, Werder Bremen - Köln maçı hangi kanalda yayınlanacak, maç saat kaçta ve nasıl izlenir? sorularının cevabını merak ediyor. Yeşil-Beyazlılar, 12. haftaya 15 puanla dokuzuncu sırada girerken, önceki haftalarda RB Leipzig'e 2-0 yenilmişti. Köln ise 22 Kasım'da Eintracht Frankfurt'a 4-3 mağlup olmuştu ve bir puan farkla Werder Bremen'in arkasında yer alıyor. İşte, Werder Bremen-Köln maçı canlı izleme bilgileri...

WERDER BREMEN-KOLN MAÇI NE ZAMAN?

Werder Bremen-Köln maçı, 29 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

WERDER BREMEN-KOLN MAÇI SAAT KAÇTA?

Werder Bremen-Köln maçı, saat 17:30'da başlayacak.

BUNDESLIGA WERDER BREMEN - KOLN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Werder Bremen ve Köln, karşı karşıya geleceği Almanya Bundesliga maçı, Bremen'da, Weser Stadyumu'nda oynanacak.

WERDER BREMEN VS KOLN MAÇI HANGİ KANALDA?

Werder Bremen ile Köln arasındaki Almanya Bundesliga maçı, S Sport Plus kanalından canlı izlenebilecek.

WERDER BREMEN VS KOLN MAÇI NASIL İZLENİR?

Werder Bremen-Köln maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Werder Bremen'in muhtemel ilk 11'i: Backhaus, Sugawara, Pieper, Coulibaly, Friedl, Stage, Lynen, Grull, Schmid, Mbangula, Topp

FC Köln'ün muhtemel ilk 11'i: Schwabe, Sebulonsen, Martel, Heintz, Lund, Johannesson, Huseinbasic, Kainz, Thielmann, Bulter, Kaminski

29 KASIM WERDER BREMEN-FC KOLN MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

